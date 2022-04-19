"Вест Хэм" остался с единственным центральным защитником

"Вест Хэм" подходит к полуфиналу Лиги Европы со всего одним здоровым центральным защитником.

Как известно, Анджело Огбонна и Курт Зума уже не сыграют в этом сезоне из-за серьезных травм колена и лодыжки, соответственно.



В минувший уикенд ситуация только усугубилась. В ничейном для "молотобойцев" матче Премьер-Лиги против "Бернли" (1:1) Исса Диоп повредил лодыжку, и первичное обследование показывает, что француз может пропустить около восьми недель.



Подводя итог, The Guardian указывает на то, что теперь в распоряжении главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса из числа центральных защитников остался только 31-летний Крейг Доусон.



Победа в Лиге Европы, где в полуфинале "Вест Хэм" сыграет с "Айнтрахтом", видится приоритетом для лондонцев на остаток сезона, но теперь Мойесу придется что-то придумывать. Дэвид мог бы поставить в пару к Доусону кого-либо из крайних защитников или задействовать молодежь из академии вроде Джамала Баптиста или Аджи Алезе.