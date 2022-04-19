Магуайр не видит мотивации в том, чтобы помешать "Ливерпулю" сделать покер

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда не мотивирована возможностью нанести удар по шансам "Ливерпуля" по завоеванию всех четырех трофеев в этом сезоне.

И если "Юнайтед" совершенно точно завершит этот сезон с пустыми руками, то "Ливерпуль" уже завоевал Кубок Лиги и имеет хорошие шансы на успех в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии.



Во вторник вечером "Ливерпуль" как раз примет на своем поле "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, однако Магуайр и его партнеры не думают о том, чтобы помешать историческому достижению своего злейшего врага.



"Если честно, я не думаю, что это хотя бы частично нас мотивирует".



"Думаю, мотивация состоит в том, чтобы отправиться на "Энфилд", сыграть против "Ливерпуля", одержать победу в матче и набрать три очка ради этого клуба и его фанатов".



"Фанаты поддерживают нас весь сезон, они следуют за нами большим числом везде. Они были удивительны в столь непростом сезоне".



"Для нас и наших фанатов было бы огромным событием отправиться на "Энфилд" и набрать три очка. Так что мотивация для нас заключается в этом", — сообщил Магуайр Sky Sports.