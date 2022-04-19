Магуайр не видит мотивации в том, чтобы помешать "Ливерпулю" сделать покер

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда не мотивирована возможностью нанести удар по шансам "Ливерпуля" по завоеванию всех четырех трофеев в этом сезоне.

И если "Юнайтед" совершенно точно завершит этот сезон с пустыми руками, то "Ливерпуль" уже завоевал Кубок Лиги и имеет хорошие шансы на успех в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии.

Во вторник вечером "Ливерпуль" как раз примет на своем поле "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, однако Магуайр и его партнеры не думают о том, чтобы помешать историческому достижению своего злейшего врага.

"Если честно, я не думаю, что это хотя бы частично нас мотивирует".

"Думаю, мотивация состоит в том, чтобы отправиться на "Энфилд", сыграть против "Ливерпуля", одержать победу в матче и набрать три очка ради этого клуба и его фанатов".

"Фанаты поддерживают нас весь сезон, они следуют за нами большим числом везде. Они были удивительны в столь непростом сезоне".

"Для нас и наших фанатов было бы огромным событием отправиться на "Энфилд" и набрать три очка. Так что мотивация для нас заключается в этом", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2022 12:00

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  1. gameboy 19.04.2022 12:03 # gameboy
    Они ездят специально что бы тиктоков поснимать про тебя и посвистеть на полено)))

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