Клопп видит огромную угрозу в "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Манчестер Юнайтед" представляет огромную угрозу для его команды.

За все время своей работы в "Ливерпуле" Клопп лишь однажды проиграл "Юнайтед" на "Энфилде" — во время своей первой такой встречи в январе 2016.



Прямо сейчас "Юнайтед" находится в 19 очках позади "Ливерпуля" в таблице Премьер-Лиги, однако Клопп спешит напомнить, сколь классными игроками обладают "красные дьяволы".



"Если пройтись по составу, который может сыграть против нас, то я вижу голкипера мирового класса. Их задняя линия — абсолютный топ-уровень. Что касается полузащиты, то я не уверен, что Мактоминей и Фред смогут сыграть — это могут быть Погба и Матич! Если ты дашь Погба свободу, он будет разрывать тебя!"



"Впереди ты можешь выбрать из Санчо, Фернандеша, Эланги, Рэшфорда... И парня, который сделал 60 хет-триков. Я не уверен, будет ли готов Кавани, но такова команда, которая нам противостоит. Вот к этому мы должны быть готовы, а не к тому, что было на прошлой неделе", — цитирует Клоппа Daily Mail.