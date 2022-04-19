Тен Хаг готов лишить Магуайра повязки и места в составе

Защитник Харри Магуайр рискует лишиться капитанской повязки и места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Магуайр остается самым дорогим защитником в мире, присоединившись к "Юнайтед" из "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году, однако в нынешнем сезоне Харри совершенно не оправдывает этот статус.



К оборонительным действиям Магуайра и его лидерским качествам регулярно возникают претензии, и Manchester Evening News утверждает, что готовящийся заступить на тренерский мостик "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг помышляет о назначении другого капитана.



Тен Хаг планирует заменить Магуайра не только как капитана — Эрик обдумывает приглашение на "Олд Траффорд" защитника Антонио Рюдигера, чей контракт с "Челси" истекает в конце сезона.



По информации издания, "Юнайтед" уже провел предварительные переговоры с представителями Рюдигера, который, правда, предпочитает продолжить карьеру в клубе из Лиги Чемпионов.



Приход Рюдигера мог бы и вовсе поставить под вопрос будущее Магуайра в Манчестере, однако текущая форма Харри, его стоимость и зарплата делают продажу 29-летнего англичанина почти нереальной.