Рангник объяснил, как МЮ достичь уровня "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его клубу нужно привести в порядок свою трансферную политику, чтобы достичь уровня "Ливерпуля".

"Юнайтед" направляется на "Энфилд", чтобы сыграть здесь отложенный матч Премьер-Лиги во вторник вечером, отставая от "Ливерпуля" на 19 очков. При этом "красные дьяволы" уже лишились шансов на трофеи в этом сезоне.



Последний раз "Юнайтед" выигрывал трофей в 2017 году, а чемпионом становился в 2013, однако Рангник считает, что путь на вершину не займет много времени, если у клуба будет четкий план.



"Мы много говорили о "Ливерпуле" и о том, сколько времени им потребовалось. Если ты знаешь, что ищешь, тебе хватит двух-трех окон. Если нет, тогда ты ищешь иголку в стоге сена".



"Если ты знаешь, в какого рода футбол хочешь играть и игроки какого профиля тебе нужны на каждой позиции, тогда все сводится к тому, чтобы найти их и убедить их перейти. Юргену Клоппу и "Ливерпулю" потребовалось на это два трансферных окна".



"Но даже в последующие трансферные окна у них было очень, очень много хороших трансферов и приобретений. В этом вся суть. Это не так сложно. Для этого не нужно быть гением. Чтобы тебе сопутствовал попутный ветер, ты должен знать свое направление. Если ты его не знаешь, всегда будет сложно", — цитирует Рангника Daily Star.