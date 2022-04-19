МЮ готов ограничиться реконструкцией одной трибуны "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед", вероятно, откажется от полной перестройки "Олд Траффорд" и ограничится реконструкцией одной трибуны.

На прошлой неделе "Юнайтед" объявил, что клуб нанял архитектора и бизнес-консультанта, чтобы разработать различные варианты по обновлению своего стадиона.



По информации Daily Mail, фанатам "красных дьяволов" не стоит ожидать новой арены. Боссы клубы предпочитают расширить трибуну сэра Бобби Чарльтона, добавив ей около 15,000 мест.



Благодаря этому "Олд Траффорд" будет вмещать около 88,000 зрителей и станет вторым самым просторным стадионом в стране после "Уэмбли".



Стоимость реконструкции этой трибуны оценивается в сумму свыше 200 миллионов фунтов, на которые владельцы "Юнайтед" Глэйзеры собираются увеличить достигающий полумиллиарда фунтов долг клуба.