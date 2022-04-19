Клопп не переживает, что Салах перестал забивать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не тревожит упадок формы нападающего Мохамеда Салаха.

Салах остается лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в этом сезоне, но сейчас не может забить уже шесть матчей кряду. В 10 последних играх за свой клуб Мохамед отличился лишь однажды, да и то был реализованный пенальти.



Однако Клопп не переживает и не видит необходимости обсуждать эту ситуацию с 29-летним египтянином.



"Это совершенно нормально, что Мо переживает такой период. Мне очень понравилось, как он провел кубковый матч против "Сити". Он был очень хорош. Это лишь вопрос времени, прежде чем он снова забьет. Моментами ему не везет — пару раз он был весьма близок к голу, и момент, когда он снова забьет, непременно наступит. Я очень доволен, какую игру он показал несколько дней назад".



"За то время, что мы работаем вместе, мы провели много разговоров. Мы разговариваем, но не об этой конкретной ситуации, а просто о том, что он должен делать в матчах и все такое", — цитирует Клоппа The Independent.