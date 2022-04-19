"Манчестер Сити" согласовал контракт с Холандом

"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом на пять лет.

По информации Daily Mail, "Сити" собирается сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге. На "Этихад" Эрлинг сможет зарабатывать свыше 500,000 фунтов в неделю.



Полностью договорившись с представителями Холанда, теперь "горожане" собираются обратиться к "Боруссии", чтобы активировать пункт в действующем контракте Эрлинга о выкупе за 63 млн. фунтов.



Если никаких неожиданностей не возникнет, трансфер 21-летнего норвежца будет оформлен в течение ближайшей недели или около того.



Источник добавляет, что отец игрока Альф-Инге Холанд, который сам выступал за "Сити", принимал активное участие в переговорах. Он и агент Мино Райола получат щедрые комиссионные от "горожан".