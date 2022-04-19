"Манчестер Сити" согласовал контракт с Холандом
"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом на пять лет.
По информации Daily Mail, "Сити" собирается сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге. На "Этихад" Эрлинг сможет зарабатывать свыше 500,000 фунтов в неделю.
Полностью договорившись с представителями Холанда, теперь "горожане" собираются обратиться к "Боруссии", чтобы активировать пункт в действующем контракте Эрлинга о выкупе за 63 млн. фунтов.
Если никаких неожиданностей не возникнет, трансфер 21-летнего норвежца будет оформлен в течение ближайшей недели или около того.
Источник добавляет, что отец игрока Альф-Инге Холанд, который сам выступал за "Сити", принимал активное участие в переговорах. Он и агент Мино Райола получат щедрые комиссионные от "горожан".
19.04.2022 06:00
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Да, мешки провернули топовый трансфер. Поздравляю.
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Не подходит под стиль Гвардиолы, как некогда Ибрагимович
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шо там по нищенкам позалюпалям? хоть раз в своей истории совершали топ трансфер? даже своей легенде сосолаху 300к наскребсти не могут, клопп уйдет, закончится ротирование и придет законное 7-8 место
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Отличный будет трансфер. Сити сейчас не хватает центр форварда, как бы Пеп не юлил и не выгораживал ответственных за провал сорвавшийся трансфер Кейна.
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Тен Хага в МЮ очень не хотелось бы. Вариант с Покетиной был идеален для всех - бестолковый тренер, не умеющий работать со звездами и ничего не добившийся, 2-3 сезона подержал бы пригородных в болоте.
Но с приходом Тен Хага будет разгон всей зажравшейся пи3добратии и постановка свежих актуальных идей. Если он с молодым Аяксом дошел до полуфинала ЛЧ, страшно представить что сможет сделать при финансах МЮ.
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Просто напомню, что за прошедшие 10 сезонов Великий Клуб Манчестер Сити Короли Англии выиграли АПЛ 5 раз - столько же, сколько чукотские Чулси за всю свою историю. С подписанием Холанда мы обновим рекорд и возьмем 21 титул раньше, чем этот сайт успеет устареть.
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Роналду держись
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КОРОЛИ!!! С этой машиной КОРОЛИ оформят 8 АПЛочек за 10-12 лет
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ПЕШКИ!!!
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Короли!!! Футбольная династия Холандов в Сити!
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