"Манчестер Сити" согласовал контракт с Холандом

Джон Стоунс и Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом на пять лет.

По информации Daily Mail, "Сити" собирается сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге. На "Этихад" Эрлинг сможет зарабатывать свыше 500,000 фунтов в неделю.

Полностью договорившись с представителями Холанда, теперь "горожане" собираются обратиться к "Боруссии", чтобы активировать пункт в действующем контракте Эрлинга о выкупе за 63 млн. фунтов.

Если никаких неожиданностей не возникнет, трансфер 21-летнего норвежца будет оформлен в течение ближайшей недели или около того.

Источник добавляет, что отец игрока Альф-Инге Холанд, который сам выступал за "Сити", принимал активное участие в переговорах. Он и агент Мино Райола получат щедрые комиссионные от "горожан".


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2022 06:00

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  1. acceptodessa 19.04.2022 07:45 # acceptodessa
    Да, мешки провернули топовый трансфер. Поздравляю.

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  2. abrec 19.04.2022 07:29 # abrec
    Не подходит под стиль Гвардиолы, как некогда Ибрагимович

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  3. meshuggah 19.04.2022 07:21 # meshuggah
    шо там по нищенкам позалюпалям? хоть раз в своей истории совершали топ трансфер? даже своей легенде сосолаху 300к наскребсти не могут, клопп уйдет, закончится ротирование и придет законное 7-8 место

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  4. liverpool888 19.04.2022 07:15 # liverpool888
    Отличный будет трансфер. Сити сейчас не хватает центр форварда, как бы Пеп не юлил и не выгораживал ответственных за провал сорвавшийся трансфер Кейна.

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  5. superglor 19.04.2022 06:39 # superglor
    Тен Хага в МЮ очень не хотелось бы. Вариант с Покетиной был идеален для всех - бестолковый тренер, не умеющий работать со звездами и ничего не добившийся, 2-3 сезона подержал бы пригородных в болоте.

    Но с приходом Тен Хага будет разгон всей зажравшейся пи3добратии и постановка свежих актуальных идей. Если он с молодым Аяксом дошел до полуфинала ЛЧ, страшно представить что сможет сделать при финансах МЮ.

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  6. superglor 19.04.2022 06:34 # superglor
    Просто напомню, что за прошедшие 10 сезонов Великий Клуб Манчестер Сити Короли Англии выиграли АПЛ 5 раз - столько же, сколько чукотские Чулси за всю свою историю. С подписанием Холанда мы обновим рекорд и возьмем 21 титул раньше, чем этот сайт успеет устареть.

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  7. xah 19.04.2022 06:28 # xah
    Роналду держись

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  8. slash-lfc 19.04.2022 06:27 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! С этой машиной КОРОЛИ оформят 8 АПЛочек за 10-12 лет

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  9. apl-nash 19.04.2022 06:20 # apl-nash
    ПЕШКИ!!!

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  10. high-malvern 19.04.2022 06:11 # high-malvern
    Короли!!! Футбольная династия Холандов в Сити!

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