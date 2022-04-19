"Реал" обдумывает приглашение Рюдигера

Антонио Рюдигер и Карим Бензема "Реал" обдумывает приглашение в клуб центрального защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Слухи о том, что Рюдигер может продолжить карьеру в Мадриде, впервые появились еще несколько месяцев назад.

По информации ESPN, на тот момент "Реал" просто был одним из клубов, к которым обратились представители Антонио, предлагая услуги своего клиента.

На сей раз ситуация развернулась на 180 градусов, и уже "Реал" проявил интерес к Рюдигеру, впечатлившись игрой 29-летнего немца против команды Карло Анчелотти в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Теперь "Реал" раздумывает над тем, чтобы сделать свое предложение Рюдигеру, однако Королевскому клубу нужно поспешить, потому что заполучить Антонио свободным агентом хотят и другие европейские гранды, включая "Барселону", которая провела встречу с братом и агентом защитника в прошлом месяце.


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2022 00:05

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