"Реал" обдумывает приглашение Рюдигера

"Реал" обдумывает приглашение в клуб центрального защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Слухи о том, что Рюдигер может продолжить карьеру в Мадриде, впервые появились еще несколько месяцев назад.



По информации ESPN, на тот момент "Реал" просто был одним из клубов, к которым обратились представители Антонио, предлагая услуги своего клиента.



На сей раз ситуация развернулась на 180 градусов, и уже "Реал" проявил интерес к Рюдигеру, впечатлившись игрой 29-летнего немца против команды Карло Анчелотти в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Теперь "Реал" раздумывает над тем, чтобы сделать свое предложение Рюдигеру, однако Королевскому клубу нужно поспешить, потому что заполучить Антонио свободным агентом хотят и другие европейские гранды, включая "Барселону", которая провела встречу с братом и агентом защитника в прошлом месяце.