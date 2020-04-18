Клопп: "Это матч двух крупнейших клубов в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал матч против "Манчестер Юнайтед" во вторник вечером противостоянием "двух крупнейших клубов в мире".

Во вторник отстающий на одно очко от вершины Премьер-Лиги "Ливерпуль" примет на своем поле "Юнайтед", который сражается за попадание в топ-4.



Клопп уверен, что его игрокам не нужно объяснять важность этого матча, и дело не только в турнирной ситуации.



"Это большой матч, огромный матч — двух крупнейших клубов в мире, как я бы сказал. В Испании с этим могут не согласиться, но двух из числа крупнейших клубов в мире точно".



"У этого противостояния огромная история и большие битвы в прошлом — а также большие битвы за мое время здесь. Мы проигрывали странные матчи против "Юнайтед", и нам не сразу удалось победить там. Некоторым игрокам пришлось учиться, как справляться с этим, потому что это противостояние значит так много. Но мы уже должны были научиться, у нас было достаточно времени для этого".



"На сей раз это будет невероятно важный матч для обеих команд. Обе команды сражаются за попадание в Лигу Чемпионов на будущий год — или за нечто большее, хотя еще посмотрим".



"Юнайтед" выиграл свой предыдущий матч. Они остались не слишком довольны своей игрой, но результаты других матчей вернули их в гонку. Такой "Манчестер Юнайтед" нам будет противостоять — они будут стремиться к победе, а мы должны убедиться, что, если они и попадут в Лигу Чемпионов, то без наших очков. Однако это будут напряженные 95 минут", — цитирует Клоппа Sky Sports.