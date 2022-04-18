Роналду объявил о смерти новорожденного сына

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду объявил о трагической смерти своего новорожденного сына.

Роналду и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, мальчика и девочку, однако ребенок мужского пола не выжил.



"С глубочайшей печалью мы вынуждены сообщить, что наш малыш ушел из жизни. Это величайшая боль, что любые родители могут испытать".



"Только рождение нашей малышки придает нам сил, чтобы прожить этот момент с какой-то надеждой и радостью. Мы бы хотели поблагодарить докторов и медсестер за всю их заботу и поддержку".



"Все мы опустошены этой потерей и любезно просим о приватности в столь сложное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя", — говорится в опубликованном Роналду заявлении.



Добавим, у Роналду и Джорджины уже есть общая дочь, четырехлетняя Алана. Также Криштиану является отцом для 11-летнего Криштиану-младшего и близнецов Евы Марии и Матео, которых выносила суррогатная мать.