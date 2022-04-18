Руни не спас "Дерби" от вылета из Чемпионшипа

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни не смог повторно спасти свой клуб от вылета из Чемпионшипа.

В прошлом сезоне "Дерби" только в последнем туре смог избежать выбывания в Лигу Один. На сей раз задача усложнялась тем, что в ноябре Футбольная Лига сняла с "баранов" 21 очко из-за нарушения правил финансового фейр-плей и введения внешней администрации в клубе.



Чтобы сохранить шансы на выживание в Чемпионшипе, "Дерби" нужно было сыграть лучше "Рединга", однако "бараны" потерпели поражение 1:0 в гостях у КПР, а "роялс" добыли ничью 4:4 против "Суонси".



Таким образом, занимающий предпоследнее место "Дерби" уже не поднимется из зоны вылета. Если бы не это 21 штрафное очко, команда Руни располагалась бы на 17-й позиции, а не на 23-й.



"Клубу нужно обрести нового владельца. Если этого не случится, мне будет очень тревожно за будущее клуба. Если этого не случится, мое будущее будет под вопросом, как и положено".



"Если клуб обретет нового владельца, я хочу перестроить этот клуб. Вы видите, что этот клуб значит для фанатов, это особенный клуб, большой клуб, и все мы гордимся быть здесь. Я хочу быть тем, кто вернет счастливые дни", — сообщил Руни Sky Sports по поводу своих планов на будущее.



Добавим, что последний раз клуб с "Прайд Парк" выступал в третьем английском дивизионе еще в 1986 году.