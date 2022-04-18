"Юнайтед" объявит о назначении Тен Хага в ближайшие дни
"Манчестер Юнайтед" собирается подтвердить Эрика Тен Хага своим новым главным тренером в ближайшие дни.
52-летний Тен Хаг уже дал согласие возглавить "Юнайтед", и в данный момент стороны обсуждают заключительные детали, включая срок контракта.
The Gaurdian ожидает, что Эрик подпишет контракт на три года с опцией продления на 12 месяцев, либо это сразу будет соглашение до 2026 года.
В процессе переговоров с "Юнайтед" Тен Хаг получил гарантию насчет того, что за Эриком будет последнее слово в вопросах трансферов.
"Дьяволам" все еще предстоит договориться с "Аяксом" о компенсации за Тен Хага. Речь идет о сумме около 2 миллионов евро (1.66 млн. фунтов).
Оставшиеся формальности будут улажены со дня на день, но не раньше матча против "Ливерпуля" во вторник вечером.
18.04.2022 20:00
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пидарасы
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Все происходит как я и предсказывал. Спецоперация развивается, боевая обстановка становится лучше. Путин четко ведет страну к успеху. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у России абсолютно лучшая армия в мире. Профессиональная, мощная, классная. Интеллект и образованность командного состава просто поражает воображение. Хочешь - бери Киев за 3 дня, хочешь - зачищай Мариуполь за неделю, желание есть - денацифицируй и демилитаризируй Украину полностью группировкой в 200 тыс человек. Абсолютно любые возможности без военных потерь.
У России абсолютно лучший уровень новейших вооружений среди армий Европы и, возможно, мира. Никакие США, Китай, Израиль нам и в подметки не годятся.
Я прогнозировал России триумфальную победу на Украине. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая часть территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, Россия недвусмысленно обозначила свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы из других стран, хyecocы всех мастей, обитающие на фапле и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте военное искусство. Улучшите свое понимание сути этой науки и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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1 Манчестер Сити 31 74
2 Ливерпуль 31 73
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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А ведь если бы красноносый пидр нормально поговорил с пепом гвардиолой , а не бубнил там себе под нос , могла бы быть совсем другая история … во всех бедах саф виноват .. остались заложниками его деятельности
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Почему у этого клуба все через пи3ду касаемо тренеров. Сначала аф обосрался со своим приемником, потом тупое назначение лвг, кровь из глаз от его футбола , вечное нытье .. затем вроде бы свет в виде жозе , ожидаемый его провал , но для мю по факту это лучший период после афовский , громкие трансферы, возвращение в 4 , в один сезон даже какая никакая борьба за титул.. ушел и збс . Потом пришла вспышка , но там даже самый тупой понял что оля это сплэш был , но его оставили и черт с ним при нем вроде как все было неплохо , атмосферу наладил .. пришло время прощаться и брать пакета , но нет все прое6али , сезон в топку спустили и вместо того чтобы спасаться и учиться на прошлых ошибках и забирать тренера с яйцами и с послужным списком, назначили тен мать его хага , человек который никуя не представляет из себя.. аякс тренерует.. а достижение великое это выход в полуфинал лч… хули тогда жоржу жезуша не назначили?
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Лемразь скучает по голуму. А я по его матушке.
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Чертявых пидорасов не спасти, челик себе крест на карьере ставит окончательно)
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Лысый шарлатан.
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Удачи мю)
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Тренеришка уровня эвертона… муму можно еще года 3 не смотреть
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