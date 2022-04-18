"Юнайтед" объявит о назначении Тен Хага в ближайшие дни

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" собирается подтвердить Эрика Тен Хага своим новым главным тренером в ближайшие дни.

52-летний Тен Хаг уже дал согласие возглавить "Юнайтед", и в данный момент стороны обсуждают заключительные детали, включая срок контракта.

The Gaurdian ожидает, что Эрик подпишет контракт на три года с опцией продления на 12 месяцев, либо это сразу будет соглашение до 2026 года.

В процессе переговоров с "Юнайтед" Тен Хаг получил гарантию насчет того, что за Эриком будет последнее слово в вопросах трансферов.

"Дьяволам" все еще предстоит договориться с "Аяксом" о компенсации за Тен Хага. Речь идет о сумме около 2 миллионов евро (1.66 млн. фунтов).

Оставшиеся формальности будут улажены со дня на день, но не раньше матча против "Ливерпуля" во вторник вечером.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 574

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Последние комментарии:




  1. faterlend 18.04.2022 20:40 # faterlend
    В Харькове в результате сегодняшнего вражеского обстрела погибло 13 мирных жителей, – начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов


    пидарасы

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  2. true-manc 18.04.2022 20:34 # true-manc
    Все происходит как я и предсказывал. Спецоперация развивается, боевая обстановка становится лучше. Путин четко ведет страну к успеху. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, у России абсолютно лучшая армия в мире. Профессиональная, мощная, классная. Интеллект и образованность командного состава просто поражает воображение. Хочешь - бери Киев за 3 дня, хочешь - зачищай Мариуполь за неделю, желание есть - денацифицируй и демилитаризируй Украину полностью группировкой в 200 тыс человек. Абсолютно любые возможности без военных потерь.
    У России абсолютно лучший уровень новейших вооружений среди армий Европы и, возможно, мира. Никакие США, Китай, Израиль нам и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал России триумфальную победу на Украине. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая часть территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, Россия недвусмысленно обозначила свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы из других стран, хyecocы всех мастей, обитающие на фапле и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте военное искусство. Улучшите свое понимание сути этой науки и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  3. true-manc 18.04.2022 20:33 # true-manc
    1 Манчестер Сити 31 74
    2 Ливерпуль 31 73

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  4. quavo 18.04.2022 20:24 # quavo
    А ведь если бы красноносый пидр нормально поговорил с пепом гвардиолой , а не бубнил там себе под нос , могла бы быть совсем другая история … во всех бедах саф виноват .. остались заложниками его деятельности

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  5. quavo 18.04.2022 20:20 # quavo
    Почему у этого клуба все через пи3ду касаемо тренеров. Сначала аф обосрался со своим приемником, потом тупое назначение лвг, кровь из глаз от его футбола , вечное нытье .. затем вроде бы свет в виде жозе , ожидаемый его провал , но для мю по факту это лучший период после афовский , громкие трансферы, возвращение в 4 , в один сезон даже какая никакая борьба за титул.. ушел и збс . Потом пришла вспышка , но там даже самый тупой понял что оля это сплэш был , но его оставили и черт с ним при нем вроде как все было неплохо , атмосферу наладил .. пришло время прощаться и брать пакета , но нет все прое6али , сезон в топку спустили и вместо того чтобы спасаться и учиться на прошлых ошибках и забирать тренера с яйцами и с послужным списком, назначили тен мать его хага , человек который никуя не представляет из себя.. аякс тренерует.. а достижение великое это выход в полуфинал лч… хули тогда жоржу жезуша не назначили?

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  6. kukuruzzo 18.04.2022 20:12 # kukuruzzo
    Лемразь скучает по голуму. А я по его матушке.

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  7. gameboy 18.04.2022 20:11 # gameboy
    Чертявых пидорасов не спасти, челик себе крест на карьере ставит окончательно)

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  8. negan 18.04.2022 20:10 # negan
    Лысый шарлатан.

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  9. thegodfather 18.04.2022 20:08 # thegodfather
    Удачи мю)

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  10. quavo 18.04.2022 20:08 # quavo
    Тренеришка уровня эвертона… муму можно еще года 3 не смотреть

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