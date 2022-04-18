"Юнайтед" объявит о назначении Тен Хага в ближайшие дни

"Манчестер Юнайтед" собирается подтвердить Эрика Тен Хага своим новым главным тренером в ближайшие дни.

52-летний Тен Хаг уже дал согласие возглавить "Юнайтед", и в данный момент стороны обсуждают заключительные детали, включая срок контракта.



The Gaurdian ожидает, что Эрик подпишет контракт на три года с опцией продления на 12 месяцев, либо это сразу будет соглашение до 2026 года.



В процессе переговоров с "Юнайтед" Тен Хаг получил гарантию насчет того, что за Эриком будет последнее слово в вопросах трансферов.



"Дьяволам" все еще предстоит договориться с "Аяксом" о компенсации за Тен Хага. Речь идет о сумме около 2 миллионов евро (1.66 млн. фунтов).



Оставшиеся формальности будут улажены со дня на день, но не раньше матча против "Ливерпуля" во вторник вечером.