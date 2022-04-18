Рангник верит, что МЮ может обыграть "Ливерпуль"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник уверен, что его команда сможет добыть положительный результат против "Ливерпуля", если улучшит свою игру.
Во вторник "Юнайтед" совершит выезд к "Ливерпулю", который преследует лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" и не имеет права терять очки.
"Красные дьяволы" тоже не могут позволить себе осечку, поскольку продолжают борьбу за попадание в топ-4, и Рангник верит в свою команду.
"Это зависит от нас. Мы определенно отправимся туда, чтобы попытаться добыть три очка. Ради этого ты и играешь в футбол. Наша ситуация обязывает нас к этому".
"Учитывая последние результаты, мы все еще в гонке за четвертое место, но чтобы занять его, нам нужно выиграть почти каждый свой матч".
"Для большинства людей мы можем казаться андердогами, но если мы покажем игру более высокого уровня, у нас будут шансы".
"Вы видели, как другие команды потеряли очки на выходных. Та команда, которая будет стабильнее других, и финиширует четвертой".
"Нам нужно быть компактнее и лучше находить баланс, когда мы владеем мячом. Нам нужно быть агрессивнее, лучше диктовать игру. Нам нужно показать свою лучшую игру в обороне", — цитирует Рангника Daily Mail.
18.04.2022 19:00
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Чтоб показать игру высокого уровня против ЛФК - надо иметь физику высокого уровня.
Так что единственный шанс иметь 100% реализацию тех 1,5 момента за матч и дикий нефарт нападения ЛФК.
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Верить не запретишь. Но до горлума ещё не дорос малёк.
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