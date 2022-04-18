Клопп: "Отношения с Рангником на паузе"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его отношения с коллегой Ральфом Рангником из "Манчестер Юнайтед" находятся "на паузе".

Во вторник вечером Клопп и Рангник сразятся друг с другом в 14-й раз в своих карьерах — и впервые за пределами родной Германии.



Рангника нередко называют крестным отцом многих немецких тренеров, включая Клоппа, однако Юрген призывает не заострять внимание на их противостоянии.



"Наши отношения на паузе".



"Мы не контактировали с момента, как он пришел в "Юнайтед". Думаю, это связано исключительно со взаимным уважением — я уважаю его работу, он уважает мою работу".



"Я не могу делать этот матч противостоянием Клоппа и Рангника, да и не хочу. Я уважаю его за все то, то он сделал в своей карьере. Он проделал невероятную работу в каждом месте, где ему довелось бывать. В "Манчестер Юнайтед" он взялся за сложную работу — там большие ожидания и нет времени и на раскачку, потому что в нашей профессии так всегда".



"Думаю, Ральф пытался организовать игру команды, создать четкую структуру. "Юнайтед" провел ряд очень хороших матчей, но поскольку это "Юнайтед", им сложно выдать хорошую серию результатов".



"Однако они стали меньше пропускать. Вы можете видеть сделанные им изменения и вещи, которые он улучшил. Я не думал о Ральфе, когда готовил свою команду. Это очень важный футбольный матч, но тренеры едва ли забьют решающий гол", — цитирует Клоппа Sky Sports.