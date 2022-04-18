Лакасетт: "Я веду переговоры со многими клубам"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рассказал, что ведет переговоры с нескольким клубами.

Контракт Лакасетта с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона, и пока нет никаких предпосылок к тому, что "канониры" предложат новую сделку 30-летнему французу, который забил только четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Александр не сидит сложа руки и уже ищет новое пристанище. В том числе нападающий рассматривает вариант с возвращением в "Лион", откуда он и прибыл в Северный Лондон в 2017 году.



"Я веду переговоры со многими клубами. Я открыт к предложениям".



"С "Лионом" я никогда не прекращал отношения, как ушел. Раз или два в год я стараюсь возвращаться в клуб, чтобы повидаться с медицинским персоналом, с которым мы очень близки. "Лион" знает, что я становлюсь свободным агентом, у них есть эта информация".



"Я хочу играть в Европе. Я давно не играл в Лиге Чемпионов, и я скучаю по этому. Если "Лион" не попадет в Европу, вернуться будет немного сложнее, но в жизни нет ничего невозможного", — сообщил Лакасетт Canal+.