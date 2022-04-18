Фернандеш угодил в аварию

Бруну Фернандеш В преддверии матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш угодил в автомобильную аварию.

Данный инцидент случился в понедельник утром близ Каррингтона, где располагается тренировочная база "Юнайтед". Фернандеш на своем Porsche Panamera стоимостью 94,000 фунтов врезался в Volkswagen.

Авария случилась в зоне жилой застройки и на невысокой скорости. 27-летний португалец не пострадал и, как ожидает BBC, все же проведет тренировку позже днем.

Отметим, уже завтра "красным дьяволам" играть на выезде против "Ливерпуля". Предполагается, что участию в этом матче Фернандеша, забившего девять голов и отдавшего 14 результативных передач в этом сезоне, ничто не угрожает.

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш


Метки Манчестер Юнайтед, происшествия, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 18.04.2022 16:51 # sausage
    Походу этот португез на встречке Волькс ёбнул)

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  2. beautiful-lie 18.04.2022 16:22 # beautiful-lie
    Он даже тут аппелирует к кому-то.

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