Фернандеш угодил в аварию

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш угодил в автомобильную аварию.

Данный инцидент случился в понедельник утром близ Каррингтона, где располагается тренировочная база "Юнайтед". Фернандеш на своем Porsche Panamera стоимостью 94,000 фунтов врезался в Volkswagen.



Авария случилась в зоне жилой застройки и на невысокой скорости. 27-летний португалец не пострадал и, как ожидает BBC, все же проведет тренировку позже днем.



Отметим, уже завтра "красным дьяволам" играть на выезде против "Ливерпуля". Предполагается, что участию в этом матче Фернандеша, забившего девять голов и отдавшего 14 результативных передач в этом сезоне, ничто не угрожает.







