Харгривз ожидает, что "Тоттенхэм" опередит "Арсенал" и МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Оуэн Харгривз ожидает, что "Тоттенхэм" завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Брайтона", хотя и остался на четвертом месте в таблице.



"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" находятся всего в трех очках позади, причем "канониры" провели на матч меньше, однако Харгривз все равно отдает предпочтение "шпорам".



"С точки зрения расписания "Арсеналу" будет тяжело попасть в топ-4. У них не ладилась игра против "Кристал Пэлас", "Брайтона" и "Саутгемптона".



"Им еще играть против "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма", "Лидса" и "Тоттенхэма". Глядя на расписание "Арсенала", я бы сказал, что они не попадут топ-4. Знаю, они близки, но если ты проигрываешь и не забиваешь против "Пэлас", "Брайтона" и "Саутгемптона", тебе очень сложно рассчитывать на место в топ-4".



"Тоттенхэм" остается фаворитом, потому что они впереди. У "Арсенала" есть матч в запасе, но я думаю, что из-за своего расписания "Арсенал" не справится. А "Манчестер Юнайтед" просто слишком нестабилен. "Тоттенхэм" должен довести начатое до конца", — цитирует Харгривза Daily Mirror.