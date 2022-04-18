Сунесс: "МЮ не совершил ни одного успешного приобретения после Фергюсона"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Манчестер Юнайтед" не совершил ни одного крупного приобретения, которое бы можно было назвать безусловно успешным.

С момента, как Фергюсон покинул тренерский мостик, "Юнайтед" инвестировал многие сотни миллионов фунтов в укрепление состава. Поль Погба приходил на "Олд Траффорд" как самый дорогой игрок в мире, Харри Магуайр – как самый дорогой защитник в мире. Огромных денег стоили Джейдон Санчо, Анхель Ди Мария, Ромелу Лукаку.



Однако ни один из них трансферов Сунесс не может назвать в полной мере успешным — даже полузащитника Бруну Фернандеша из "Спортинга" в январе 2020.



"Это десятилетие с момента ухода сэра Алекса Фергюсона походит на автомобильную катастрофу, если судить о делах клуба на футбольном поле. И это связано со стабильно ужасными футбольными решениями. Кто бы ни принимал их, он не является человеком из футбола".



"С момента ухода Ферги не было ни одного громкого приобретения, которое бы вы назвали безусловным успехом. Бруну Фернандеш ближе всего к этому, но он провел один хороший сезон и один посредственный".



"Чтобы стать игроком топ-уровня, ему нужно избавиться от этой раздражительности, демонстрируемой им по отношению к своим партнерам по команде", — сообщил Сунесс The Times.