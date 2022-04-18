Гвардиола не думает, что "Ливерпуль" получил психологическое преимущество в Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не думает, что победа в полуфинале Кубка Англии даст "Ливерпулю" психологическое преимущество над его командой в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Сити" проиграл на "Уэмбли" своему главному преследователю в Премьер-Лиге, все три гола пропустив уже в первом тайме (2:3).



Однако Гвардиола и его игроки по-прежнему знают, что семь побед в семи матчах обеспечат им титул Премьер-Лиге, и психологический аспект важен только для потенциальной встречи с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов.



"Есть вероятность, что в конце сезона мы сыграем снова, если обе команды достигнут финала Лиги Чемпионов. Там и посмотрим".



"Сейчас же наша психология такова, что у нас есть семь матчей в Премьер-Лиге, и мы четко знаем, что нам нужно сделать для завоевания титула".



"Мы движемся матч за матчем. У нас нет времени горевать по поводу своего вылета. Через четыре дня нас ждет следующий матч, затем "Уотфорд", затем "Реал" и так далее", — цитирует Гвардиолу The Independent.