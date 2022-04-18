Рис Джеймс стал целью для "Реала"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сделал правого защитника "Челси" Риса Джеймса трансферной целью своего клуба на грядущее лето.

Как стало известно Daily Mirror, скауты "Реала" просматривали Джеймса минимум девять раз в этом сезоне — естественно, включая оба матча "Челси" против Королевского клуба в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Анчелотти и его помощники уверены, что Рис идеально подходит их команде, и теперь собираются воспользоваться неопределенностью, которая воцарилась на "Стэмфорд Бридж" в связи со сменой владельца клуба.



Правда, сперва "Реалу" нужно избавиться от балласта, чтобы позволить себе покупку 22-летнего игрока сборной Англии, у которого остается еще три года по контракту с "синими".



Добавим, Джеймс забил пять голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги при всего 15 выходах в стартовом составе.