Пол Митчелл может стать техническим директором "Челси"

Потенциальные покупатели "Челси" задумываются о приглашении спортивного директора "Монако" Пола Митчелла.

По информации The Athletic, некоторое время назад Митчелла рекомендовал своему клубу наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, который готовится освободить свое место Эрику Тен Хагу и перейти на роль консультанта.



Рангник хорошо знает Митчелла по совместной работе в "РБ Лейпциг", однако "Челси" может помешать их воссоединению.



Сообщается, что в услугах Пола заинтересованы два из трех претендентов на покупку клуба со "Стэмфорд Бридж". Бывшему игроку "Уигана" и "МК Донс" могут предложить пост технического директора в лондонском клубе.



Правда, в "Монако" у 40-летнего Митчелла, которым ранее интересовался "Ньюкасл", остается еще два года по контракту.