Коул: "У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что остаток сезона определит дальнейшую судьбу нападающего Ромелу Лукаку на "Стэмфорд Бридж".

В последние недели Лукаку перестал забивать и попадать в стартовый состав "Челси". В воскресном полуфинале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" Ромелу лишь появился на замену в концовке и отметился попаданием в штангу со считанных метров.



Коул не спешит ставить крест на Лукаку, но опасается, что "синие" избавятся от бельгийца, если тот не преобразится в остатке сезона.



"У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в "Челси". Ты смотришь на Вернера и видишь, что он не сдается. Лукаку хочет быть этим наконечником атак, но он упустил свой момент. Когда тебе не везет, то не везет во всем".



"Когда Лукаку переходил, его рассматривали заключительным элементом пазла. Этого не случилось, однако никогда не говори никогда. В футболе все может измениться за один матч", — сообщил Коул в эфире ITV.