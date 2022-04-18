Артета обеспечит своим игрокам "всю поддержку в мире"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что собирается поддержать своих игроков после трех поражения кряду в Премьер-Лиге.

Проиграв "Кристал Пэлас", "Брайтону" и в субботу "Саутгемптону", "Арсенал" опустился на шестое место в Премьер-Лиге, хотя еще недавно считался фаворитом в борьбе за вакантное место в топ-4.



Однако вместо того, чтобы устраивать разбор полетов и искать виноватых, Артета собирается поддержать своих игроков, которым в среду будет противостоять "Челси".



"Мы в прежнем положении, просто стало на один матч меньше. Нам предстоит сыграть в среду, и мы должны подбодрить игроков".



"Это большая задача, но и прекрасная возможность, которой все мы хотим воспользоваться".



"Я обеспечу им всю поддержку в мире, потому что они нуждаются в этом. Большинству из них по 19, 20, 21, и поддержка — именно то, что им нужно".



"Мы — это мы, но если ты хочешь достичь своей цели, в конце концов тебе нужно выигрывать матчи, а это определяется в штрафных площадках", — цитирует Артету The Independent.