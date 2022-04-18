"Арсенал" обдумывает покупку Забитцера

"Арсенал" обдумывает приобретение полузащитника "Баварии" Марселя Забитцера.

Целью номер один "Арсенала" по укреплению центра поля является Рубен Невеш, однако "Вулверхэмптон" готов потребовать за свою звезду до 100 миллионов фунтов.



"Арсеналу" будет непросто позволить себе Невеша, особенно в случае непопадания в Лигу Чемпионов, и "канонирам" может потребоваться более реалистична цель.



Таковой видится Забитцер, которым "Арсенал" уже интересовался в прошлом. Ярко проявляя себя в "РБ Лейпциг", в августе 2021 Марсель отправился в "Баварию", где откровенно потерялся на фоне других звезд.



И если "Баварии" Забитцер достался за 14 млн. фунтов, то на сей раз 28-летний австриец может быть доступен для трансфера всего за 12 млн. фунтов, сообщает Sport1.