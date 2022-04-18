Рангник считает себя причастным к успехам "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что успехи "Ливерпуля" — это и его заслуга тоже.

В данный момент "Ливерпуль" находится в считанных неделях от беспрецедентного достижения — завоевания всех четырех доступных в сезоне трофеев.



В преддверии выезда на "Энфилд" во вторник вечером Рангник решил напомнить, кто открыл таланты игроков вроде Ибраимы Конате, Наби Кейта, Жоэля Матипа и Роберто Фирмино.



"Они ("Ливерпуль") хороши, крайне хороши. Это не совпадение, что они настолько хороши. Юрген (Клопп) строил эту команду на протяжении шести с половиной лет. Шесть или семь из этих игроков были моими игроками — мы приглашали их в клубы, когда их никто не знал".



"Повторюсь, это, наверное наверное не совпадение, что в "Ливерпуле" наибольшее количество игроков из моих бывших клубов. Это связано с тем, что их подход, их стиль футбола и то, как они хотят играть, довольно похожи", — цитирует Рангника The Telegraph.