Маунт: "Настало время для расплаты"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт поддержал своего партнера по команде Рубена Лофтус-Чика, пригрозив "Ливерпулю" "расплатой".

Благодаря победе 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье "Челси" вышел в финал Кубка Англии и теперь имеет возможность 14 мая взять у "Ливерпуля" реванш за случившееся в феврале поражение в финале Кубка Лиги.

Ранее в своей карьере Маунт также проигрывал на "Уэмбли" в финале плей-офф Чемпионшипа (с "Дерби"), в финале Евро-2020 (со сборной Англии) и дважды в финале Кубка Англии (с "Челси"), поэтому Мейсон решительно настроен прервать эту серию.

"Это определенно момент для нас, чтобы, наконец, выиграть финал на "Уэмбли", потому что я проиграл уже пять финалов. Настало время для расплаты (против "Ливерпуля")".

"Это был очень тяжелый матч. "Пэлас" очень усложнил нам жизнь, и победить было непросто. Потребовалось много времени, чтобы сломить их. Как только мы забили гол, это вскрыло игру. Я очень впечатлен тем, какая игра у них поставлена и как они сыграли".

"Я рад за Рубена, он игрок самого, самого высокого уровня. Он вошел в игру в сложном матче, и он очень важен для нас", — сообщил Маунт ITV.


Метки Кубок Англии, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2022 06:00

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  1. electric 18.04.2022 06:58 # electric
    Чорле и параша - сёстры-близнецы. Понтов ого-го сколько. Денег вбухали немало. А по факту сосо павлиашвилли.

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  2. scauzer11 18.04.2022 06:46 # scauzer11
    много пистят перед матчем олухи лондонские, ну тут уже ясно кто проеёт в финале)

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  3. high-malvern 18.04.2022 06:43 # high-malvern
    Синие посадят скузню на страпон!

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  4. chr1s8rown 18.04.2022 06:25 # chr1s8rown
    Петушенок

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  5. meshuggah 18.04.2022 06:02 # meshuggah
    песда подзалюпе

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