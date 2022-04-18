Маунт: "Настало время для расплаты"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт поддержал своего партнера по команде Рубена Лофтус-Чика, пригрозив "Ливерпулю" "расплатой".

Благодаря победе 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье "Челси" вышел в финал Кубка Англии и теперь имеет возможность 14 мая взять у "Ливерпуля" реванш за случившееся в феврале поражение в финале Кубка Лиги.



Ранее в своей карьере Маунт также проигрывал на "Уэмбли" в финале плей-офф Чемпионшипа (с "Дерби"), в финале Евро-2020 (со сборной Англии) и дважды в финале Кубка Англии (с "Челси"), поэтому Мейсон решительно настроен прервать эту серию.



"Это определенно момент для нас, чтобы, наконец, выиграть финал на "Уэмбли", потому что я проиграл уже пять финалов. Настало время для расплаты (против "Ливерпуля")".



"Это был очень тяжелый матч. "Пэлас" очень усложнил нам жизнь, и победить было непросто. Потребовалось много времени, чтобы сломить их. Как только мы забили гол, это вскрыло игру. Я очень впечатлен тем, какая игра у них поставлена и как они сыграли".



"Я рад за Рубена, он игрок самого, самого высокого уровня. Он вошел в игру в сложном матче, и он очень важен для нас", — сообщил Маунт ITV.