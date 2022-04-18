Тухель "благодарен", что снова приедет на "Уэмбли"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Англии.

Победа 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье вывел "Челси" в финал Кубка Англии, где "синие" 14 мая сразятся с "Ливерпулем".



"Ливерпуль" продолжает претендовать на покер, однако Тухеля это не интересует. Томас просто благодарен за очередную возможность приехать на "Уэмбли" и побороться за трофей.



"Трофеи других меня не волнуют. Мы проиграли тот финал (Кубка Лиги, против "Ливерпуля"), но мы выложились без остатка. То был большой матч, борьба в котором шла до самого последнего пенальти. Конечно, мы хотим исправиться, но упущенный трофей Кубка Лиги нам не вернуть".



"Мы дошли до финала Кубка Англии в прошлом сезоне, и мы снова здесь. Это очень важно для нас, потому что это самый престижный кубок с самыми большими традициями".



"Есть не так много матчей, которые могут быть важнее, и поэтому мы благодарны. Мы хорошо подготовимся, потому что мы играем против одной из сильнейших команд в мире, которая находится в выдающейся форме. Это будет тяжело, но мы постараемся усложнить им жизнь", — сообщил Тухель Sky Sports.