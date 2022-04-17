Лофтус-Чик пригрозил "Ливерпулю" местью

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что его команда предвкушает возможность для мести в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".

Победа 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье позволила "Челси" достичь финала Кубка Англии, где 14 мая "синие" сразятся с "Ливерпулем".



В памяти игроков "Челси" еще свежи воспоминания о поражении от "красных" в эпичной серии пенальти в финале Кубка Лиги в феврале, и Рубен уже потирает руки в ожидании возвращения на "Уэмбли".



"Мы видели вчерашний матч, и за нами должок. Думаю, мы великолепно сыграли тот финал. Игра могла повернуть в любую сторону. Мы помним о том финале и предвкушаем нашу месть".



"Каждый хочет играть, и мне кажется, я был хорош в последних матчах, поэтому я хотел развить это. Однако у этой команды великолепная глубина состава, и я должен быть готов. Кова повредил лодыжку, и я вошел в игру. В первом тайме игра выглядела немного медленной, поэтому я хотел добавить энергии. Мы сделали это и комфортно победили", — сообщил Лофтус-Чик ITV.