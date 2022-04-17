Лофтус-Чик пригрозил "Ливерпулю" местью

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что его команда предвкушает возможность для мести в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".

Победа 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье позволила "Челси" достичь финала Кубка Англии, где 14 мая "синие" сразятся с "Ливерпулем".

В памяти игроков "Челси" еще свежи воспоминания о поражении от "красных" в эпичной серии пенальти в финале Кубка Лиги в феврале, и Рубен уже потирает руки в ожидании возвращения на "Уэмбли".

"Мы видели вчерашний матч, и за нами должок. Думаю, мы великолепно сыграли тот финал. Игра могла повернуть в любую сторону. Мы помним о том финале и предвкушаем нашу месть".

"Каждый хочет играть, и мне кажется, я был хорош в последних матчах, поэтому я хотел развить это. Однако у этой команды великолепная глубина состава, и я должен быть готов. Кова повредил лодыжку, и я вошел в игру. В первом тайме игра выглядела немного медленной, поэтому я хотел добавить энергии. Мы сделали это и комфортно победили", — сообщил Лофтус-Чик ITV.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Лофтус-Чик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 908

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 17.04.2022 23:58 # ganinilyha
    Рофельно выйдет, если у колбасы в конце сезона останется только кал.

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  2. true-manc 17.04.2022 23:54 # true-manc
    куя себе чикса сиканула на лузерпуль, моё увожение

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  3. v-0987654321 17.04.2022 23:46 # v-0987654321
    наши конченные лахиииии
    как же они любят наши пердежииии

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  4. pensolog 17.04.2022 23:40 # pensolog
    Под шконарем будет после финала кукарекать

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  5. jirrort 17.04.2022 23:27 # jirrort
    ВОТ ЭТО НАСТРОЙ У ИМПЕРАТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  6. bangladesh 17.04.2022 23:13 # bangladesh
    Лооол кто это и почему он говорит про какую то месть?

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  7. selta 17.04.2022 23:08 # selta
    Отскоки больше залупулю не помогут!
    Лофтус чикнет пару клопов, и обоссыт скузню

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  8. grishatkach 17.04.2022 23:01 # grishatkach
    эта свинья что-то говорит про месть? пусть радуется, что они на шаре лч выиграли, дошли до 1/4 в лч в этом сезоне и ещё каким-то образом на 3 месте сидят. По идее должны были с Арсом, Шпорами и МЮ бороться за топ-4

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