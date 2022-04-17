Лофтус-Чик пригрозил "Ливерпулю" местью
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что его команда предвкушает возможность для мести в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".
Победа 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье позволила "Челси" достичь финала Кубка Англии, где 14 мая "синие" сразятся с "Ливерпулем".
В памяти игроков "Челси" еще свежи воспоминания о поражении от "красных" в эпичной серии пенальти в финале Кубка Лиги в феврале, и Рубен уже потирает руки в ожидании возвращения на "Уэмбли".
"Мы видели вчерашний матч, и за нами должок. Думаю, мы великолепно сыграли тот финал. Игра могла повернуть в любую сторону. Мы помним о том финале и предвкушаем нашу месть".
"Каждый хочет играть, и мне кажется, я был хорош в последних матчах, поэтому я хотел развить это. Однако у этой команды великолепная глубина состава, и я должен быть готов. Кова повредил лодыжку, и я вошел в игру. В первом тайме игра выглядела немного медленной, поэтому я хотел добавить энергии. Мы сделали это и комфортно победили", — сообщил Лофтус-Чик ITV.
17.04.2022 23:00
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Рофельно выйдет, если у колбасы в конце сезона останется только кал.
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куя себе чикса сиканула на лузерпуль, моё увожение
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наши конченные лахиииии
как же они любят наши пердежииии
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Под шконарем будет после финала кукарекать
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ВОТ ЭТО НАСТРОЙ У ИМПЕРАТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Лооол кто это и почему он говорит про какую то месть?
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Отскоки больше залупулю не помогут!
Лофтус чикнет пару клопов, и обоссыт скузню
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эта свинья что-то говорит про месть? пусть радуется, что они на шаре лч выиграли, дошли до 1/4 в лч в этом сезоне и ещё каким-то образом на 3 месте сидят. По идее должны были с Арсом, Шпорами и МЮ бороться за топ-4
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