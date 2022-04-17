Тухель: "Форма Лукаку недостаточна для полуфинала Кубка Англии"

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающему Ромелу Лукаку не нашлось места в стартовом состав на полуфинал Кубка Англии против "Кристал Пэлас".

В воскресном матче на "Уэмбли" Лукаку вышел только на заключительные 13 минут, отметившись попаданием в штангу из пределов вратарской.

Тухель чувствует, что его нападающий стоимостью 98 миллионов фунтов тормозил бы игру команды из-за недостаточно хорошей физической готовности, если бы появился с первых минут.

"Его форма недостаточна, чтобы сыграть полуфинал Кубка Англии в нашем темпе. После отсутствия с травмой непросто войти в такого рода игру".

"Просто дело в том, что в последнее время он провел не так много минут, как другие игроки. Его игровая форма оставляет желать лучшего, иначе у него были бы большие шансы выйти в стартовом составе сегодня", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Кристал Пэлас, Кубок Англии, Лукаку, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2022 22:00

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  1. beatles-red 17.04.2022 22:27 # beatles-red
    Повелись, будто парень решивший женится на шлюхе, про которые все вокруг твердили, что из нее толковой жены не выйдет
    П.с. По сумме и отдаче именно пенсы заглотнули третью ногу Лукаку

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  2. mansoor 17.04.2022 22:10 # mansoor
    Человек упавший сам, не даёт волю слезам.

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  3. selta 17.04.2022 22:04 # selta
    Третья нога Лукаки, застряла в пасти портовой собаки…

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