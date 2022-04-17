Тухель: "Форма Лукаку недостаточна для полуфинала Кубка Англии"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающему Ромелу Лукаку не нашлось места в стартовом состав на полуфинал Кубка Англии против "Кристал Пэлас".

В воскресном матче на "Уэмбли" Лукаку вышел только на заключительные 13 минут, отметившись попаданием в штангу из пределов вратарской.



Тухель чувствует, что его нападающий стоимостью 98 миллионов фунтов тормозил бы игру команды из-за недостаточно хорошей физической готовности, если бы появился с первых минут.



"Его форма недостаточна, чтобы сыграть полуфинал Кубка Англии в нашем темпе. После отсутствия с травмой непросто войти в такого рода игру".



"Просто дело в том, что в последнее время он провел не так много минут, как другие игроки. Его игровая форма оставляет желать лучшего, иначе у него были бы большие шансы выйти в стартовом составе сегодня", — цитирует Тухеля Daily Mail.