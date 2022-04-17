Мане верит в способность "Ливерпуля" сделать покер
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его команда достаточно хороша для завоевания всех четырех трофеев в этом сезоне.
Накануне Мане своим голом поспособствовал победе 3:2 над "Манчестер Сити", благодаря чему "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии и приблизился к своей мечте о покере.
Садио не хочет забегать вперед, но обещает, что "красные" продолжат сражаться на всех четырех фронтах.
"Думаю, было бы преждевременно говорить о завоевании четырех трофеев, но я думаю, мы несомненно должны побороться за это, потому что у нас есть команда, способная вести эту борьбу, и мы сделаем все возможное для этого".
"Конечно, "Сити" — лучшая команда в мире. "Ливерпуль" хочет стать лучшей командой в мире, поэтому мы работаем над этим. Посмотрим, получится ли у нас это, но мы постараемся", — цитирует Мане The Independent.
17.04.2022 21:00
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Вполне могут.
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В итоге останутся с насосным калом
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ахахаха тупая скузня
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Вера, Надежда и Любовь!!!
КНЯЗИ!!!
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