Мане верит в способность "Ливерпуля" сделать покер

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его команда достаточно хороша для завоевания всех четырех трофеев в этом сезоне.

Накануне Мане своим голом поспособствовал победе 3:2 над "Манчестер Сити", благодаря чему "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии и приблизился к своей мечте о покере.

Садио не хочет забегать вперед, но обещает, что "красные" продолжат сражаться на всех четырех фронтах.

"Думаю, было бы преждевременно говорить о завоевании четырех трофеев, но я думаю, мы несомненно должны побороться за это, потому что у нас есть команда, способная вести эту борьбу, и мы сделаем все возможное для этого".

"Конечно, "Сити" — лучшая команда в мире. "Ливерпуль" хочет стать лучшей командой в мире, поэтому мы работаем над этим. Посмотрим, получится ли у нас это, но мы постараемся", — цитирует Мане The Independent.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 756

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  1. akado 17.04.2022 21:21 # akado
    Вполне могут.

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  2. meshuggah 17.04.2022 21:15 # meshuggah
    В итоге останутся с насосным калом

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  3. true-manc 17.04.2022 21:08 # true-manc
    ахахаха тупая скузня

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  4. electric 17.04.2022 21:05 # electric
    Вера, Надежда и Любовь!!!
    КНЯЗИ!!!

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