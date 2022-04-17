"Челси" на классе победил "Пэлас" и вышел в финал Кубка Англии
Соперником "Ливерпуля" по финалу Кубка Англии стал "Челси", на классе победивший "Кристал Пэлас" со счетом 2:0.
Команды очень долго запрягали, и первые полчаса получились откровенно безынтересными — опасных моментов просто не было.
На 36-й минуте полузащитник "орлов" Шейху Куяте взбодрил публику хорошим ударом из пределов штрафной площади. Голкипер "синих" Эдуар Менди среагировал, а добивание угодившего в офсайд Йоакима Андерсена пришлось в штангу.
Спустя пару минут Кай Хаверц неуклюже нырнул на границе чужой штрафной, но его замысел был легко раскрыт рефери, который поспешил достать из кармана желтую карточку.
Во втором тайме команды продолжили играть уныло. "Челси" лишь нарастил процент по владению мячом, но атаковать острее не стал.
На 61-й минуте Куяте откровенно простил "синих". Шейху головой замыкал подачу углового, но мяч слегка разминулся со свободным углом ворот.
На 65-й минуте "Челси", наконец, порадовал своих фанатов. У Хаверца не прошел прострел вдоль ворот, но мяч отскочил прямо к Лофтус-Чику, который еще в первом тайме заменил получившего травму Матео Ковачичу, и Рубен нанес пушечный удар с лету — 1:0.
"Пэлас" терять было нечего, поэтому подопечные Патрика Виейра пошли большими силами вперед, но это лишь дало "синим" возможность удвоить счет. На 76-й минуте Вернер сделал короткий пас на Маунта вдоль границы штрафной, Мейсон первым касанием прокинул мяч внутрь площадки, а вторым закатил его в ворота — 2:0.
На 78-й минуте Андерсен мог сократить разницу в счете, но после розыгрыша углового пробил головой над перекладиной. Этим "орлы" и ограничились.
На последней минуте основного времени появившийся на замену Ромелу Лукаку отметился ударом из пределов вратарской штангу. Добивание Хакима Зийеша было заблокировано.
То ли усталость после выезда в Мадрид посреди недели, то ли кубковый характер матча, но "Челси" чрезвычайно долго вкатывался в игру. Впрочем, "синим" помогло то, что их соперник тоже был не на высоте. Просто у "Пэлас" не нашлось игроков столь же высокого уровня.
"Челси" — "Кристал Пэлас" — 2:0 (0:0)
Голы: Лофтус-Чик 65, Маунт 76.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Силва 82), Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо (Канте 78), Ковачич (Лофтус-Чик 26), Алонсо, Маунт (Зийеш 77), Хаверц (Лукаку 77), Вернер.
"Кристал Пэлас": Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич 85), Макартур (Олисе 72), Шлюпп (Бентеке 72), Эзе, Матета (Айю 55), Заха.
Предупреждение: Хаверц.
17.04.2022 20:25
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Готовьте ротики , партовые шлюхи!
Челсе алга!!
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Норм норм, гейгуннеришки опять обзавидуются успехам Челси.
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Верник,Хрюкаку,Зиеч,Обои,хулисик все они хорошие игроки на самом деле,кроме хулисика,но по силе духа ни один из них не дотягивает до Маунта с Хаверцом.Вот у этих двух реально менталитет победителей.В каждом матче сезона они бегали как угорелые и хотели победить,даже когда остальная команда еле передвигалась ,по понятным причинам. К ним в атаку нужен такой же стабильный и ментально крепкий игрок,который всегда хочет побеждать. И более идеального кандидата ,чем Ф.Кьеза я не вижу. Кьеза - Хаверц - Маунт это было бы мощно.
(ответить)
Челси убог, но тут деревяшке подфартило с первым голом.
(ответить)
Норм норм. Ждём
(ответить)
насколько помню, челси уже всосал 4 финала на уэмбли, 2019 финал кала, 2020 финал ка, 2021 финал ка, 2022 финал кала)
такие дела.
Надо прерывать серию)
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Охохохохохохохохохохохоххохо маленькие пенсята сново нарвались на своего хозяина пхихихихихихихихихихих на великого и могущественного ЛФК ухехехехехехехехехехехехехехехехеххехехехееххехехехехехехехехехехе
(ответить)
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
(ответить)
Второй финал в сезоне Челси-Ливерпуль. Но сейчас пенсы прям сладкие соперники.
(ответить)
что можно сказать по итогу?
в следующем сезоне ни кристенсена, ни жоржиньо в челси видеть не хочу.
оба тащат на дно команду, абсолютно нестабильные игроки, более того что один что другой каким-то "классом" не блещут. Лучше пусть Тиаго Силва до 40 играет цз, чем смотреть на перфоманс кристенсена, пистуй в барсу, скучать не будем. Георгино тоже самое. Пока дают деньги - продать и забыть. От Лофтус-Чика будет больше толку даже. Есть Канте, Ковасик, вернется Конор Галлахер. Георгино это главная причина почему Челси не сможет выиграть АПЛ - с таким опорником невозможно. А я так думаю на роль баночника он не согласится, да и не нужен, в силу того что лучше дать шанс конору.
Слава Челси! Слава ИМПЕРАТОРАМ!
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Изи катка
Congrats!
Отомстим Ливеру
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С победой императоров
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