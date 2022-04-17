"Челси" на классе победил "Пэлас" и вышел в финал Кубка Англии

Соперником "Ливерпуля" по финалу Кубка Англии стал "Челси", на классе победивший "Кристал Пэлас" со счетом 2:0.

Команды очень долго запрягали, и первые полчаса получились откровенно безынтересными — опасных моментов просто не было.



На 36-й минуте полузащитник "орлов" Шейху Куяте взбодрил публику хорошим ударом из пределов штрафной площади. Голкипер "синих" Эдуар Менди среагировал, а добивание угодившего в офсайд Йоакима Андерсена пришлось в штангу.



Спустя пару минут Кай Хаверц неуклюже нырнул на границе чужой штрафной, но его замысел был легко раскрыт рефери, который поспешил достать из кармана желтую карточку.



Во втором тайме команды продолжили играть уныло. "Челси" лишь нарастил процент по владению мячом, но атаковать острее не стал.



На 61-й минуте Куяте откровенно простил "синих". Шейху головой замыкал подачу углового, но мяч слегка разминулся со свободным углом ворот.



На 65-й минуте "Челси", наконец, порадовал своих фанатов. У Хаверца не прошел прострел вдоль ворот, но мяч отскочил прямо к Лофтус-Чику, который еще в первом тайме заменил получившего травму Матео Ковачичу, и Рубен нанес пушечный удар с лету — 1:0.



"Пэлас" терять было нечего, поэтому подопечные Патрика Виейра пошли большими силами вперед, но это лишь дало "синим" возможность удвоить счет. На 76-й минуте Вернер сделал короткий пас на Маунта вдоль границы штрафной, Мейсон первым касанием прокинул мяч внутрь площадки, а вторым закатил его в ворота — 2:0.



На 78-й минуте Андерсен мог сократить разницу в счете, но после розыгрыша углового пробил головой над перекладиной. Этим "орлы" и ограничились.



На последней минуте основного времени появившийся на замену Ромелу Лукаку отметился ударом из пределов вратарской штангу. Добивание Хакима Зийеша было заблокировано.



То ли усталость после выезда в Мадрид посреди недели, то ли кубковый характер матча, но "Челси" чрезвычайно долго вкатывался в игру. Впрочем, "синим" помогло то, что их соперник тоже был не на высоте. Просто у "Пэлас" не нашлось игроков столь же высокого уровня.



"Челси" — "Кристал Пэлас" — 2:0 (0:0)



Голы: Лофтус-Чик 65, Маунт 76.



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Силва 82), Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо (Канте 78), Ковачич (Лофтус-Чик 26), Алонсо, Маунт (Зийеш 77), Хаверц (Лукаку 77), Вернер.



"Кристал Пэлас": Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич 85), Макартур (Олисе 72), Шлюпп (Бентеке 72), Эзе, Матета (Айю 55), Заха.



Предупреждение: Хаверц.