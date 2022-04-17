Директор "Аякса": "Сделали все возможное, чтобы сохранить Тен Хага"

Технический директор "Аякса" Джерри Хамстра дал понять, что главный тренер Эрик Тен Хаг направляется в "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Аякс" играет финал Кубка Голландии против ПСВ, что открывает возможность для Тен Хага уже на следующей неделе заключить контракт с "Юнайтед".



Хамстра, заступивший на место покинувшего "Аякс" с позором Марка Овермара, уже смирился с тем, что Эрик не останется в Амстердаме.



"Если быть кратким, мы сделали все возможное, чтобы сохранить его на борту. Новый контракт был предложен? Да. Больше денег? Да. Как и все сопутствующее, если не вдаваться в детали", — сообщил Хамстра ESPN.