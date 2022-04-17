Хет-трик против "Норвича" принес Роналду 850,000 фунтов

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дополнительно заработал 850,000 фунтов благодаря своему хет-трику против "Норвича".

Своим хет-триком накануне Роналду обеспечил "Юнайтед" победу 3:2 над аутсайдером Премьер-Лиги. Теперь на счету 37-летнего португальца уже 21 гол за "красных дьяволов" в этом сезоне во всех соревнованиях.

Как сообщает The Sun, преодолев планку в 20 забитых мячей, Роналду активировал предусмотренный на старте сезона бонус в 750,000 фунтов. Еще 100,000 фунтов Криштиану принес третий из его голов.

Бонусная шкала составлена таким образом, что каждый следующий гол в остатке сезона будет приносить Роналду по 100,000 фунтов. А если к финишу Криштиану останется лучшим бомбардиром команды Ральфа Рангника, то получит еще 1 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2022 19:00

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  1. b84 17.04.2022 20:36 # b84
    нормас скамов доит

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  2. high-malvern 17.04.2022 20:30 # high-malvern
    Теперь понятно, почему так ж0пу рвал. МЮ - дойная корова.

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  3. gucuneinan 17.04.2022 20:27 # gucuneinan
    ну все теперь Гарику Магвайеру придется нокаутировать КриРо

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