Хет-трик против "Норвича" принес Роналду 850,000 фунтов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дополнительно заработал 850,000 фунтов благодаря своему хет-трику против "Норвича".

Своим хет-триком накануне Роналду обеспечил "Юнайтед" победу 3:2 над аутсайдером Премьер-Лиги. Теперь на счету 37-летнего португальца уже 21 гол за "красных дьяволов" в этом сезоне во всех соревнованиях.



Как сообщает The Sun, преодолев планку в 20 забитых мячей, Роналду активировал предусмотренный на старте сезона бонус в 750,000 фунтов. Еще 100,000 фунтов Криштиану принес третий из его голов.



Бонусная шкала составлена таким образом, что каждый следующий гол в остатке сезона будет приносить Роналду по 100,000 фунтов. А если к финишу Криштиану останется лучшим бомбардиром команды Ральфа Рангника, то получит еще 1 млн. фунтов.