"Вест Хэм" не смог догнать МЮ и "Арсенал"

"Вест Хэм" упустил возможность сравняться по очкам с "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом", сыграв против "Бернли" только вничью — 1:1.

Увольнение Шона Дайча с поста главного тренера совершенно не вогнало "бордовых" в депрессию — скорее, наоборот. Аутсайдер показал свою готовность сражаться и даже открыл счет на 33-й минуте, когда Ваут Вегхорст сыграл на добивании после розыгрыша углового и попадания Джея Родригеса в перекладину — 0:1.



Еще до перерыва гости могли удвоить свое преимущество. Максвел Корне заработал пенальти и сам же отправился его исполнять, но пробил мимо.



Во втором тайме "молотобойцы" собрались с мыслями и стали оказывать давление, следствием чего стал ответный гол на 77-й минуте. Это Томаш Соучек откликнулся на подачу Мануэля Лансини со штрафного — 1:1.



В концовке шла довольно открытая игр, хотя тяжелее пришлось "Бернли". Тем не менее, ничейный счет сохранился до финального свистка.



"Вест Хэм" упустил возможность сравняться по очкам с "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". По всей видимости, приоритет "молотобойцев" на остаток сезона — это Лига Европы.



"Вест Хэм" — "Бернли". Отчет о матче