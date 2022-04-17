"Юнайтед" следит за Брантуэйтом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному защитнику "Эвертона" Джарреду Брантуэйту.

В 2020 году "Эвертон" приобрел Брантуэйта у "Карлайла" за 1 миллион фунтов, а при Карло Анчелотти перспективный англичанин был переведен в первую команду.



В этом сезоне Брантуэйт сыграл только шесть матчей за "ирисок", включая два выхода в старте в рамках Премьер-Лиги, однако Джарреду пророчат звездное будущее.



В большой потенциал Брантуэйта верят и скауты "Юнайтед". "Красных дьяволов" впечатляют внушительные физические данные и хорошая техника Джарреда.



Daily Mail ожидает, что теперь "Юнайтед" попытается переманить Брантуэйта, однако это будет стоить недешево, потому что на "Гудисон Парк" у талантливого защитника есть контракт до 2025 года.