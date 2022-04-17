Минимум 15 игроков Премьер-Лиги попались на допинге за пять лет
Минимум 15 игроков Премьер-Лиги были уличены в употреблении запрещенных препаратов в период с 2015 по 2020 год, но ни один из них не был дисквалифицирован.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, с 2013 по 2020 год аж 88 футболистов в Англии, Уэльсе и Шотландии провалили допинг-тесты.
Если говорить о Премьер-Лиге, то из 15 упомянутых случаев 12 относятся к употреблению препаратов, которые влияют на эффективность организма.
Среди запрещенных препаратов, обнаруженных у звезд высшего английского дивизиона, значатся триамцинолон, амфетамин, стимулятор риталин, хорионический гонадотропин.
И хотя никто из игроков Премьер-Лиги не понес наказания, за пределами высшего дивизиона дисквалификации подверглись 15 из 24 футболистов.
Добавим, отсутствие наказания зачастую объясняется тем, что игрок использовал препарат с запрещенным веществом в рамках терапевтического лечения — например при опухоли или рака яичек.
17.04.2022 16:00
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