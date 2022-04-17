Минимум 15 игроков Премьер-Лиги попались на допинге за пять лет

Минимум 15 игроков Премьер-Лиги были уличены в употреблении запрещенных препаратов в период с 2015 по 2020 год, но ни один из них не был дисквалифицирован.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, с 2013 по 2020 год аж 88 футболистов в Англии, Уэльсе и Шотландии провалили допинг-тесты.



Если говорить о Премьер-Лиге, то из 15 упомянутых случаев 12 относятся к употреблению препаратов, которые влияют на эффективность организма.



Среди запрещенных препаратов, обнаруженных у звезд высшего английского дивизиона, значатся триамцинолон, амфетамин, стимулятор риталин, хорионический гонадотропин.



И хотя никто из игроков Премьер-Лиги не понес наказания, за пределами высшего дивизиона дисквалификации подверглись 15 из 24 футболистов.



Добавим, отсутствие наказания зачастую объясняется тем, что игрок использовал препарат с запрещенным веществом в рамках терапевтического лечения — например при опухоли или рака яичек.



