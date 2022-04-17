Тен Хаг ждет ответа от Ван Перси

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг предложил экс-нападающему "Манчестер Юнайтед" Робину Ван Перси войти в его штаб на "Олд Траффорд".

И хотя ранее в апреле пресса сообщала, что Ван Перси отказался от возвращения в "Юнайтед", Daily Mirror утверждает, что Робин все еще обдумывает предложение Тен Хага.



Ван Перси, забивший 58 голов в 105 матчах за "дьяволов", заинтересован в работе в Премьер-Лиге, однако его семейные обстоятельства выступают осложняющим фактором.



Дело в том, что сын Робина Шакил едва подписал свой первый контракт с "Фейеноордом", в академии которого сейчас трудится сам 38-летний голландец, получая тренерскую лицензию.



Кроме того, дочь Робин Дина является одним из главных талантов страны в паркуре, и переезд семьи на новое место жительства может помешать ее карьере.



Как бы то ни было, Ван Перси пока не принял решение, а вот 50-летний Митчелл Ван дер Гааг, ассистирующий Тен Хагу в "Аяксе", точно отправится за Эриком в Манчестер.



По информации издания, "Юнайтед" предлагал Тен Хагу взять на роль правой руки Стива Макларена, однако Эрик настоял на кандидатуре Ван дер Гаага.