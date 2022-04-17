Тен Хаг ждет ответа от Ван Перси

Робин Ван Перси Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг предложил экс-нападающему "Манчестер Юнайтед" Робину Ван Перси войти в его штаб на "Олд Траффорд".

И хотя ранее в апреле пресса сообщала, что Ван Перси отказался от возвращения в "Юнайтед", Daily Mirror утверждает, что Робин все еще обдумывает предложение Тен Хага.

Ван Перси, забивший 58 голов в 105 матчах за "дьяволов", заинтересован в работе в Премьер-Лиге, однако его семейные обстоятельства выступают осложняющим фактором.

Дело в том, что сын Робина Шакил едва подписал свой первый контракт с "Фейеноордом", в академии которого сейчас трудится сам 38-летний голландец, получая тренерскую лицензию.

Кроме того, дочь Робин Дина является одним из главных талантов страны в паркуре, и переезд семьи на новое место жительства может помешать ее карьере.

Как бы то ни было, Ван Перси пока не принял решение, а вот 50-летний Митчелл Ван дер Гааг, ассистирующий Тен Хагу в "Аяксе", точно отправится за Эриком в Манчестер.

По информации издания, "Юнайтед" предлагал Тен Хагу взять на роль правой руки Стива Макларена, однако Эрик настоял на кандидатуре Ван дер Гаага.


Метки Аякс, Ван Перси, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2022 14:00

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