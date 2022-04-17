Рангник: "Никто другой в лиге не пропускает такие голы"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что никакая другая команда в Премьер-Лиге не пропускает голы так легко.

Накануне "Юнайтед" дважды пропустил от "Норвича", хотя и одержал победу против последней команды Премьер-Лиги (3:2).



Рангнику совершенно не понравилось, как действовали "красные дьяволы" с мячом, регулярно позволяя "канарейкам" проводить атаки.



"Если вы посмотрите на два пропущенных гола, особенно на первый из них, то увидите, что мы владели мячом на фланге, но нам просто не хватило физической мощи. Когда случается физический контакт, нам нужно быть мощнее, агрессивнее, но у нас этого нет".



"На мой взгляд, это было слишком легко, и мы, наверное, являемся единственной в лиге командой, которая пропускает такие голы".



"Нам нужно обороняться умнее, не позволяя сопернику выходить втроем против двоих или вчетвером против двоих. Если честно, "Норвич" мог забить даже раньше, и поэтому я недоволен нашей игрой без мяча", — цитирует Рангника Sky Sports.