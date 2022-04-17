Тухель советует Лукаку брать пример с Вернера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал нападающего Ромелу Лукаку брать пример со своего партнера по команде Тимо Вернера.

Этот сезон складывается очень тяжело для Лукаку, который прошлым летом вернулся на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов. Ромелу перестал забивать и проходить в стартовый состав "синих".



Однако Тухель указывает на то, что нападающему достаточно "минут, моментов", чтобы полностью изменить свою ситуацию, и резко прибавивший Вернер это подтверждает.



"Ромелу нужно делать ровно то, что делает Тимо: ждать, быть терпеливым, упорно трудиться, ставить интересы команды на первое место, быть готовым помогать команде, потому что нападающий может помочь за считанные секунды".



"Сейчас Тимо делает так, что его сложно убрать из состава. Я под впечатлением, он был очень, очень хорош в двух последних матчах. В этих двух матчах он был гораздо лучше, чем в любом другом, и он показал, на что способен".



"Каждый думает, что это мы, тренеры, определяем стартовый состав, и это, конечно, так. Но в конце концов это игроки заботятся о том, чтобы ты не оставлял их за бортом, проявляя себя на тренировках и в матчах".



"Все может измениться за минуты, моменты, и особенно это касается нападающих. Вся карьера может перевернуться в ту или иную сторону, и ты, будучи нападающим, можешь использовать это с выгодой для себя", — цитирует Тухеля Daily Mail.