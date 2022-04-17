Гвардиола объяснил, почему Де Брюйне не сыграл с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не рискнул полузащитником Кевином Де Брюйне в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ливерпуля".

В субботу 30-летний Де Брюйне, забивший шесть голов в своих семи последних матчах за "Сити", оказался только среди запасных, так и не выйдя на поле "Уэмбли".



После поражения со счетом 2:3 Гвардиола поведал, что сознательно решил поберечь ведущего игрока для Премьер-Лиги — риск усугубить травму стопы был слишком велик.



"В пятницу ему наложили пять швов на правую стопу. Он может ходить и бегать, но если бы швы разошлись, мы бы потеряли его на матч против "Брайтона" (в среду) или дольше. Конечно, в крайнем случае он мог бы выйти в старте или на второй тайм, но я не хотел так рисковать".



"Если бы швы снова разошлись, и туда попала инфекция, ему бы снова пришлось принимать антибиотики. Поэтому я и принял данное решение", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Также Хосеп посетовал на прочие кадровые проблемы, которые вынуждают его обращаться к ротации.



"Рубен (Диаш) едва пропустил семь недель, Кайл (Уолкер) не мог сыграть, а у Гюндогана ушиб колена. Так бывает, когда проводишь много матчей. Когда все здоровы, то все нормально, но чтобы сыграть против "Атлетико", "Ливерпуля", "Атлетико", "Ливерпуля" за короткий период времени, ты должен использовать ротацию", — добавил Гвардиола.