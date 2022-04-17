Клопп: "Извинения "Сити" приняты"

Наставник "Ливерпуля" Юрен Клопп заявил, что его клуб принимает извинения "Манчестер Сити" за испорченную минуту молчания перед полуфинальным матчем Кубка Англии на "Уэмбли".

Напомним, "Сити" поспешил принести официальные извинения после того, как фанаты "горожан" нарушили минуту молчания в память о погибших на "Хиллсборо".



Клопп считает этот инцидент исчерпанным и верит, что людей, которые повели себя таким образом, не нужно ассоциировать с "Сити".



"Конечно, извинения приняты, конечно. Мы знаем, что это не "Манчестер Сити". Некоторые люди не понимают ситуацию. Это некрасиво, и в тот момент это казалось очень неправильным, но мы не можем изменить это".



"Это не имеет никакого отношения к "Сити", и мы, конечно, принимаем извинения", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.