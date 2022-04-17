"Сити" провел очередную встречу с представителями Холанда

"Манчестер Сити" продвигается в переговорах с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Несмотря на интерес к Холанду со стороны "Реала", "Барселоны" и ПСЖ, именно "Сити" является большим фаворитом в борьбе за норвежского бомбардира.



Как стало известно Daily Star, ранее в этом месяце отец игрока Альф-Инге Холанд и агент Мино Райола побывали в Манчестере, чтобы провести очередной раунд переговоров с "горожанами".



Чемпионы Премьер-Лиги не готовы нарушать свою структуру зарплат, поэтому в ходе встречи предложили Холанду базовую зарплату в 375 тысяч фунтов в неделю — столько же получает самый высокооплачиваемый игрок команды Хосепа Гвардиолы в лице полузащитника Кевина Де Брюйне.



Однако за счет роскошных бонусов Эрлинг сможет увеличить свой заработок до 500 тыс. фунтов в неделю.