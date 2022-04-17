"Сити" провел очередную встречу с представителями Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" продвигается в переговорах с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Несмотря на интерес к Холанду со стороны "Реала", "Барселоны" и ПСЖ, именно "Сити" является большим фаворитом в борьбе за норвежского бомбардира.

Как стало известно Daily Star, ранее в этом месяце отец игрока Альф-Инге Холанд и агент Мино Райола побывали в Манчестере, чтобы провести очередной раунд переговоров с "горожанами".

Чемпионы Премьер-Лиги не готовы нарушать свою структуру зарплат, поэтому в ходе встречи предложили Холанду базовую зарплату в 375 тысяч фунтов в неделю — столько же получает самый высокооплачиваемый игрок команды Хосепа Гвардиолы в лице полузащитника Кевина Де Брюйне.

Однако за счет роскошных бонусов Эрлинг сможет увеличить свой заработок до 500 тыс. фунтов в неделю.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2022 09:00

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  1. serg34 17.04.2022 10:44 # serg34
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  2. vals1702 17.04.2022 09:30 # vals1702
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