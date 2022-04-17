Артета: "Огромная возможность, которую мы упустили"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда упустила "огромную возможность", проиграв "Саутгемптону" со счетом 1:0.

В субботу на "Сент-Мэри" подопечные Артеты потерпели свое третье кряду поражение в Премьер-Лиге, не сумев воспользоваться осечкой в параллельном матче "Тоттенхэма", своего конкурента в борьбе за четвертое место.



Микель сокрушается по поводу потери трех очков и не понимает, как "канониры" умудрились не забить, нанеся 23 удара.



"Это была огромная возможность, которую мы упустили. Если вы не знаете результат, но смотрели игру, то вы сказали бы, что "Арсенал" одержал победу. Но этого не случилось".



"Это очень расстраивает, и это сложно объяснить словами, однако именно это отличает футбол от любого другого вида спорта. Если в баскетболе ты совершаешь 25 бросков против одного у соперника, ты побеждаешь в 10 случаях из 10", — цитирует Артету Daily Mirror.