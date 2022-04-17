Де Хеа раскритиковал игру МЮ, несмотря на победу над "Норвичем"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа раскритиковал игру своей команды, несмотря на одержанную победу 3:2 над "Норвичем".

Субботний матч на "Олд Траффорд" начался с того, что Де Хеа остановил выход один на один нападающего "Норвича" Теему Пукки. Затем "Юнайтед" забил дважды, но сбавил обороты и позволил сопернику сделать счет 2:2.



И хотя на 76-й минуте Криштиану Роналду принес "красным дьяволам" победу, такого рода качели в игре совсем не понравились Де Хеа.



"Мы знаем, что играем не очень хорошо, но мы набрали три очка. Принимая на своем поле "Норвич", мы должны лучше контролировать игру".



"Это победа имеет огромное значение. У нас все еще есть шансы финишировать в топ-4, и мы должны сражаться за это. Мы будем сражаться до последней секунды".



"Мы знаем, что это не лучший момент для нас. Самое важное, что мы одержали победу и сблизились с топ-4".



"Наш дух не сломлен. Каждый вокруг теряет очки, поэтому у нас есть шансы. Но такого футбола недостаточно — мы должны лучше контролировать игру с самого начала и не позволять сопернику создавать моменты. Сейчас же каждый соперник имеет моменты против нас, поэтому мы должны значительно прибавить".



"Мы набрали три очка, и давайте посмотрим, что будет во вторник (против "Ливерпуля"). Надеюсь, эта победа добавит нам уверенности. Мы хотим отправиться туда (на "Энфилд") и попытаться добыть победу", — сообщил Де Хеа BBC.