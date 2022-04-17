33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 17 апреля, двумя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР 16:15 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" проиграл только один из 10 домашних матчей в Премьер-Лиге при Эдди Хау (5 побед, 4 ничьи). "Лестер" выиграл четыре из шести последних поединков в чемпионате (1 ничья, 1 поражение), но в семи последних выездных в высшем дивизионе потерпел пять поражений (1 победа, 1 ничья). "Лисы" одержали пять побед в пяти последних выездах к "сорокам" в Премьер-Лиге.



Вингер "Ньюкасла" Райан Фрэйзер едва ли сыграет из-за травмы задней поверхности бедра. Джо Уиллок должен залечить колено вовремя, но Киран Триппьер и Каллум Уилсон все еще отсутствуют.



В старт "Лестера" должны вернуться отдохнувшие в Лиге Конференций Джеймс Джастин, Даниэль Амарти и Чаглар Сеюнджю.



ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 16:15 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" имеет возможность впервые с марта 2002 оформить четыре домашних победы кряду в Премьер-Лиге. Лишившийся своего главного тренера Шона Дайча "Бернли" проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате с общим счетом 3:14. "Молотобойцы" не забивали в пяти из восьми последних встреч с "бордовыми" в Премьер-Лиге (3 победы, 1 ничья, 4 поражения).



Защитник "Вест Хэма" Курт Зума рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы лодыжки. Аарон Крессуэлл не играл посреди недели в Лиге Европы из-за дисквалификации, но теперь готов вернуться в стартовый состав.



Капитан "Бернли" Бен Ми займет место у бровки в составе временного тренерского штаба. Эрик Питерс может вернуться из лазарета.