Гвардиола не винит Стеффена в поражении от "Ливерпуля"

Садио Мане и Зак Стеффен Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заступился за своего резервного голкипера Зака Стеффена, совершившего результативную ошибку в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ливерпуля".

Дрогнув под прессингом Садио Мане на 17-й минуте субботнего матча на "Уэмбли", подменявший Эдерсона Стеффен просто подарил "красным" их второй гол.

Однако после поражения со счетом 3:2 Гвардиола отказался критиковать Зака, назвав ляп американца "случайностью".

"Это случайность, такое бывает. Эди был близок к тому, чтобы совершить такую же ошибку в предыдущем матче. Нам это нужно, чтобы играть в свой футбол. Мане оказался быстрее, вот и все".

"Я практически уверен, что Зак не хотел этого. Нападающие иногда тоже упускают моменты, выходя на голкиперов, но голкиперам ошибка обходится дороже", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Стеффен

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2022 00:05

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