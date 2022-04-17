Гвардиола не винит Стеффена в поражении от "Ливерпуля"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заступился за своего резервного голкипера Зака Стеффена, совершившего результативную ошибку в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ливерпуля".
Дрогнув под прессингом Садио Мане на 17-й минуте субботнего матча на "Уэмбли", подменявший Эдерсона Стеффен просто подарил "красным" их второй гол.
Однако после поражения со счетом 3:2 Гвардиола отказался критиковать Зака, назвав ляп американца "случайностью".
"Это случайность, такое бывает. Эди был близок к тому, чтобы совершить такую же ошибку в предыдущем матче. Нам это нужно, чтобы играть в свой футбол. Мане оказался быстрее, вот и все".
"Я практически уверен, что Зак не хотел этого. Нападающие иногда тоже упускают моменты, выходя на голкиперов, но голкиперам ошибка обходится дороже", — цитирует Гвардиолу The Independent.
17.04.2022 00:05
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