Гвардиола не винит Стеффена в поражении от "Ливерпуля"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заступился за своего резервного голкипера Зака Стеффена, совершившего результативную ошибку в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ливерпуля".

Дрогнув под прессингом Садио Мане на 17-й минуте субботнего матча на "Уэмбли", подменявший Эдерсона Стеффен просто подарил "красным" их второй гол.



Однако после поражения со счетом 3:2 Гвардиола отказался критиковать Зака, назвав ляп американца "случайностью".



"Это случайность, такое бывает. Эди был близок к тому, чтобы совершить такую же ошибку в предыдущем матче. Нам это нужно, чтобы играть в свой футбол. Мане оказался быстрее, вот и все".



"Я практически уверен, что Зак не хотел этого. Нападающие иногда тоже упускают моменты, выходя на голкиперов, но голкиперам ошибка обходится дороже", — цитирует Гвардиолу The Independent.