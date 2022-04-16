Клопп: "Один из лучших первых таймов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал первые 45 минут полуфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Сити" "одним из лучших первых таймов", что мерсисайдцы когда-либо играли при нем.

В субботу "Ливерпуль" оформил выход в финал Кубка Англии, одержав победу 2:3 над "Сити" на "Уэмбли". При этом все три своих гола "красные" забили до перерыва.



Однако Клопп все равно знал, что даже такие 45 минут не надломят "горожан", что те и продемонстрировали во втором тайме.



"Да, это была особенная игра. За то время, что я тружусь главным тренером "Ливерпуля", мы никогда не искали легких путей. Даже чемпионами мы стали во время пандемии".



"Сегодня был один из лучших первых таймов, что мы когда-либо играли. Это было абсолютно невероятно".



"Мы закрыли все лазейки и зоны, которые обычно использует "Сити", мы значительно прибавили относительно предыдущего матча, и мы забили невероятные голы, что нам очень помогло. Но мы никогда не думали, что игра закончена".



"Они ("Сити") были настолько хороши во втором тайме, что это делает победу еще более особенной. Мы победили не тот "Сити", который не хотел победить. Нет, они этого хотели, и это делает победу еще более особенной", — сообщил Клопп talkSPORT.