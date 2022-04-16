Рангник заступился за освистанного фанатами Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заступился за полузащитника Поля Погба, освистанного болельщиками "красных дьяволов".

В субботу "Юнайтед" одержал победу 3:2 над "Норвичем", а когда во втором тайме этого матча Рангник решил заменить Погба, "Олд Траффорд" провожал Поля свистом. Отдельные фанаты даже скандировали "f*ck Pogba".



По всей видимости, это задело 29-летнего француза, который после финального свистка сделал жест в сторону трибуны "Стретфорд Энд", приложив ладонь к уху, после чего убежал в раздевалку.



По мнению Рангника, Погба был вовсе не так плох, и фанатам не нужно делать Поля своей мишенью.



"Лично я этого не слышал, но мы обсудили это в раздевалке с моим штабом. Думаю, фанаты были удивительны, я правда так думаю. Сегодня стадион нас замечательно поддерживал, лучше и быть не могло".



"Я могу понять, если фанаты разочарованы и расстроены, потому что мы — тоже. Я не думаю, что есть смысл делать мишень из отдельно взятого человека или игрока. Это коллективная ответственность. На мой взгляд, это не имеет смысла, и я всегда буду защищать своих игроков".



"Но я думаю, Поль хорошо разыгрывал мяч в первом тайме", — цитирует Рангника ESPN.