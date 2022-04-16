Конте надеется, что "Тоттенхэм" извлечек урок из поражения от "Брайтона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что домашнее поражение 0:1 от "Брайтона" может стать уроком для его команды.

В субботу у "Тоттенхэма" совершенно не пошла игра, а на последней минуте "шпоры" и вовсе позволили Леандро Троссарду забрать для "чаек" все три очка.



Это поражение не позволило "Тоттенхэму" укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге, однако Конте видит в этом возможность получить ценный опыт.



"Думаю, нужно постараться играть гораздо лучше, чем сегодня. Мы должны помнить, что участвуем в гонке за попадание в Лигу Чемпионов".



"Думаю, мало кто ожидал, но мы в гонке, потому что показали, что заслуживаем это. Теперь нам нужно продолжать. Оказавшись в хорошей позиции в таблице, ты должен удержаться на этой позиции".



"Это хорошая возможность для нас показать, что мы умеем справляться с давлением и с другими результатами. Этим игрокам нужно такого рода испытание, чтобы прибавить".



"Несомненно, это плохой результат для нас, но мы можем извлечь урок: если ты не можешь выиграть матч, не проиграй его", — цитирует Конте Daily Mail.